León XIV nombra a una tercera mujer al frente de un ‘ministerio’ vaticano

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Ciudad del Vaticano, 30 jun (EFE).- El papa León XIV ha nombrado a la religiosa Alessandra Smerilli como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, convirtiéndose así en la tercera mujer de la historia al frente de un ‘ministerio’ vaticano.

La monja y economista asumirá su nuevo cargo el 1 de septiembre, según ha confirmado este martes la Santa Sede en un comunicado, y sucederá en el puesto al cardenal canadiense Michael Czerny.

Estará acompañada en la dirección del dicasterio por un proprefecto, el cardenal Fabio Baggio, que tendrá también el encargo especial de gestionar el Centro de alta Formación ‘Laudato Sì’, ente inspirado en la encíclica medioambiental del papa Francisco.

El nuevo secretario del Dicasterio, el ‘número dos’, será el sacerdote eslovaco Jozef Barlaš.

Smerilli, es una religiosa salesiana y economista de 51 años a la que Francisco convirtió en 2021 en la primera mujer secretaria de un Dicasterio, el mismo que ahora dirigirá por decisión de León XIV.

El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral fue instituido en 2016 para promover el desarrollo de las personas, la justicia, la paz, el cuidado del medio ambiente y todo tipo de temas relacionados con la caridad, los derechos humanos y la ayuda a los necesitados.

Su ascenso como prefecta es parte de un proceso en el que en los últimos años el Vaticano ha ido incorporando a mujeres en puestos de responsabilidad en la Curia Romana.

De este modo, la religiosa se convertirá en la tercera mujer al frente de un Dicasterio.

Las otras son la monja Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, aunque al igual que Smerilli ejerce su cargo acompañada por un hombre, el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Y la que a partir de noviembre será la prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la mexicana Montse Alvarado, la primera mujer laica en dirigir la comunicación vaticana. EFE

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