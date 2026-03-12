León XIV nombra limosnero al español Luis Marín en sustitución del cardenal Krajewski

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 12 mar (EFE).- El papa León XIV ha nombrado al obispo español Luis Marín de San Martín como su nuevo limosnero, encargado de las obras de caridad, en sustitución del cardenal polaco Konrad Krajewski, figura clave del pontificado de Francisco.

Marín de San Martín, agustino como el papa estadounidense, era hasta ahora subsecretario de la secretaría general del Sínodo y, al ser nombrado limosnero, ha sido también ascendido a arzobispo, según informó este jueves la Santa Sede en su boletín diario.

Se trata de uno de los primeros nombramientos relevantes de León XIV, quien continúa configurando su Curia, ahora con una nueva figura al frente del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, responsable de las obras caritativas de los pontífices. EFE

gsm/sam/lab