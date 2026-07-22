León XIV nombra un nuevo obispo chino en el marco del acuerdo con Pekín

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Ciudad del Vaticano, 22 jul (EFE).- El papa León XIV nombró un nuevo obispo en China, Giuseppe Chang Yanfeng, titular de la diócesis de Chifeng, fruto del acuerdo firmado durante el pontificado de Francisco con las autoridades de Pekín y que, con algunas dificultades, se renovó hasta 2028.

El Vaticano informó de que este miércoles tuvo lugar la ordenación episcopal de Chang Yanfeng, que el papa había nombrado obispo el 15 de junio de 2026, «tras haber aprobado su candidatura en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China».

El papa estadounidense había nombrado otros dos obispos chinos con anterioridad continuando así la aplicación del acuerdo, aprobado en 2018 y renovado ya en dos ocasiones, que permite la elección consensuada de los obispos, una competencia del papa y que Pekín veía como una injerencia.

Ambos Estados no mantienen relaciones diplomáticas desde 1951, tras el ascenso del comunista Mao Zedong, y desde entonces los católicos de ese país se dividían entre la Iglesia patriótica, controlada por Pekín, y la clandestina, leal a Roma.

Desde entonces, con altibajos en la aplicación del acuerdo, se han producido una docena de ordenaciones episcopales.

Aunque se desconocen los puntos del pacto, en alguna ocasión Francisco había explicado que la elección se hacía de acuerdo con las autoridades del país, pero que la última palabra la tenía él.

Durante la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, país de donde es originario León XIV, hubo algunas tensiones con el Vaticano ante la decisión de seguir adelante con el acuerdo con China.

El secretario de Estado, Pietro Parolin, afirmó en el pasado que la Santa Sede sigue considerando positivo el acuerdo «ya que ha permitido a la Santa Sede y a China alcanzar un consenso básico sobre la cuestión fundamental del nombramiento de obispos».

Reconoció que «existen dificultades, pero deben abordarse con gran paciencia y confianza», y que actualmente «todavía hay grupos que se declaran clandestinos», aunque «el Acuerdo pretendía precisamente superar esta situación de división y conducir hacia la normalización de la Iglesia». EFE

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