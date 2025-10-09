León XIV pide «destruir las estructuras de injusticia» y pobreza en su primera exhortación
Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El papa León XIV ha asegurado que «las estructuras de injusticia» que perpetúan la pobreza deben ser «destruidas» con políticas que transformen la sociedad, s «Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces en la transformación de la sociedad», alega en este primer documento de su magisterio. EFE gsm/sam/jgb (foto)(vídeo)
gsm/sam/jgb
(foto)(vídeo)