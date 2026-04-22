León XIV pide «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial

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Mongomo (Guinea Ecuatorial), 21 abr (EFE).- León XIV pidió este miércoles «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial, durante la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y cuyo régimen es criticado por la oposición y organizaciones humanitarias.

«¿De qué tiene hambre hoy este país? (…): hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad», manifestó el papa en su homilía, pronunciada en español, en la basílica de la Inmaculada Concepción, ante unas 100.000 personas, entre ellas el presidente Obiang, su esposa y su hijo Teodorin Obiang.

En su segundo día en Guinea, última etapa de su intensa gira por África, el papa se trasladó hasta Mongomo, una ciudad que antes del auge petrolero de la década de 1990 era poco más que un centro regional rodeado de densas selvas tropicales y al que ahora el gobierno ha destinado importantes inversiones construyendo edificios e infraestructuras. EFE

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