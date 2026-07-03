León XIV pide a EEUU esforzarse por la paz y la reconciliación en casa y en el extranjero

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Ciudad del Vaticano, 3 jul (EFE).- El papa León XIV pidió este viernes a EE.UU. realizar «un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero», y reclamó también un discurso público «de moderación y respeto por las opiniones de los demás».

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, hizo estas reflexiones en un mensaje en conexión en directo y pronunciado en inglés a los asistentes reunidos en el Independence Mall de Filadelfia (EE.UU.), donde el National Constitution Center le concedió la Medalla de la Libertad por su contribución a la promoción de la libertad.

León XIV afirmó que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este 4 de julio, representa «una oportunidad para reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación con la esperanza de que América permanezca siempre fiel al sueño que le ha ganado el título de tierra de los libres y hogar de los valientes».

Al recordar que la libertad religiosa favoreció una tradición de diálogo y cooperación entre credos en EE.UU., expresó su deseo de que esa herencia «continúe dando frutos en un discurso público marcado por la moderación, el respeto por las opiniones de los demás y un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero».

El papa recordó que la «grandeza moral» de una nación se manifiesta, por encima de todo, en su capacidad para «apoyar, proteger y valorar las vidas de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es cuestionado».

En ese sentido, instó a que el respeto por la vida inspire leyes que «reconozcan y salvaguarden este regalo desde el momento de la concepción hasta la muerte natural».

«Como hijo de este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaron con la libertad y con una vida mejor para sí mismos y sus hijos, me uno a ustedes para pedir las bendiciones de Dios sobre el futuro de América, para que los elevados ideales consagrados al principio de la Declaración de Independencia puedan continuar guiando el florecimiento de la nación en unidad, justicia y paz», afirmó.

Al reflexionar sobre la identidad estadounidense, destacó que el país se convirtió en un referente de libertad «a medida que abría sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes», permitiendo que ellos y sus hijos participaran en la construcción del futuro nacional.

«Este mismo amor a la libertad inspiró a Estados Unidos, en las horas más oscuras del siglo pasado, en el momento de las dos guerras mundiales y, con gran sacrificio, a defender la causa de la libertad más allá de sus propias fronteras», aseguró.

No obstante, el pontífice subrayó que la «auténtica libertad» no consiste simplemente en «la capacidad de actuar como a uno le gustaría», sino que «va mucho más allá» y se fundamenta en «conocer la verdad y adherirse a lo que es bueno».

En alusión al lema ‘E pluribus unum’ (de muchos, uno), concluyó que para que una nación florezca debe estar unida por ideales perdurables y no por «objetivos ligados a esfuerzos momentáneos».

«Que los principios sobre los que hemos reflexionado hoy — una dignidad humana compartida, la igualdad y los derechos expuestos en la Declaración de Independencia — sean siempre una fuente de tal unidad y una luz guía para el momento presente y los años venideros», añadió. EFE

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