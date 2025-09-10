The Swiss voice in the world since 1935

León XIV pide rezar por «los niños de Ucrania, Gaza» y otros conflictos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 10 sep (EFE) – El papa León XIV recordó este miércoles «a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo golpeadas por la guerra» e instó a rezar por ellos a los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano para la audiencia general.

«Recordad en vuestras oraciones y en vuestros proyectos humanitarios también a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra», dijo el pontífice durante el saludo a los fieles de lengua polaca.

El papa mencionó que hoy se celebra el Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, «que conmemora simbólicamente sus sufrimientos y su contribución a la reconstrucción de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial».

En su saludo a los fieles de lengua árabe, León XIV se dirigió «en particular a los procedentes de Tierra Santa» y les dijo: «Os invito a transformar vuestro grito en los momentos de prueba y tribulación en una oración confiada, porque Dios siempre escucha a sus hijos y responde en el momento que considera mejor para nosotros».

Mientras que al saludar a los fieles de habla hispana, el papa estadounidense y peruano instó a «dar voz a los sufrimientos de la humanidad» para que «se convierta en fuente de esperanza para todos».

Previamente, durante su catequesis, el papa apeló a «no ceder ante el cinismo» y «a seguir creyendo que otro mundo es posible», mientras aseguraba que no hay que tener miedo de «gritar» todo lo que se siente.

«En el viaje de la vida, hay momentos en los que reprimir todo lo que sentimos puede consumirnos lentamente. Jesús nos enseña a no tener miedo de gritar, siempre que sea de forma sincera, humilde» porque «un grito nunca es inútil si nace del amor», subrayó

Antes de añadir: » Es una forma de no ceder al cinismo, de seguir creyendo que otro mundo es posible», pues «gritar es decir que estamos aquí, que no queremos apagarnos en el silencio, que todavía tenemos algo que ofrecer».

A pesar del mal tiempo tras las fuertes tormentas que han sacudido Roma en las últimas horas, la plaza estaba abarrotada de fieles y, antes de comenzar la audiencia, el papa la recorrió a bordo del papamóvil cubierto para saludar y bendecir a numerosos niños. EFE

mr/jac

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR