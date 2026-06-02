León XIV planea visitar Perú y otros dos países de Sudamérica, señala el canciller peruano

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Lima, 2 jun (EFE).- El papa León XIV planea visitar Perú y otros dos países de Sudamérica muy probablemente antes de fines de este año, anunció el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, quien agregó que el presidente de su país, José María Balcázar, espera viajar próximamente al Vaticano para hacer una invitación formal al pontífice.

«La fecha que el papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero se supone que es antes de fin de año, en noviembre probablemente», declaró Pareja este martes en la emisora RPP.

El ministro agregó que León XIV «no va a visitar solamente Perú», sino que han recibido la información de que «irá a otros dos países de la región», pero no les han indicado aún cuáles serán.

Pareja dijo que las autoridades peruanas esperan que el pontífice, quien nació en Estados Unidos pero también tiene la nacionalidad peruana, «esté por lo menos tres días» en el país andino.

«Quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y no sé qué otra ciudad, quizá de la Amazonía, porque él también es muy cercano a esta zona, pero todavía no está especificado con precisión», acotó.

En ese sentido, el ministro indicó que el presidente Balcázar planea viajar al Vaticano en las próximas semanas para entregar una invitación formal al papa, por lo que el Ejecutivo solicitará el permiso del Congreso.

«El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente, al papa. El papa ha expresado que sí recibirá al presidente, no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya», aseguró.

Pareja sostuvo que esta iniciativa «corresponde al protocolo del Vaticano» y que la invitación fue planteada originalmente al antecesor de Balcázar, el derechista José Jerí, pero ha sido «reformulada» para que la atienda el actual gobernante, quien culminará sus funciones el próximo 28 de julio.

Medios locales informaron que Balcázar realizó este lunes una visita protocolaria al cardenal Carlos Castillo, quien es también arzobispo de Lima y primado del Perú, para conversar sobre su próximo viaje al Vaticano y los preparativos para la posible llegada del papa al país.

El anuncio de la posible visita a Perú fue hecho en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del Gobierno de Jerí.

Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que la visita se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado «al 80 %», ya que el pontífice «desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país», según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera «el papa peruano» tras haber llegado a ejercer de obispo de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima. EFE

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