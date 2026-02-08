León XIV pone al Cura Valera como ejemplo para otros sacerdotes tras su beatificación

Ciudad del Vaticano, 8 feb (EFE).- El papa León XIV ha recordado este domingo la reciente beatificación del sacerdote español Salvador Valera Parra, conocido como el Cura Valera, y lo ha puesto como ejemplo de caridad para los nuevos curas.

«Queridos hermanos y hermanas. Ayer en Huércal-Overa, España, ha sido beatificado don Salvador Valera Parra», anunció el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.

León XIV describió al nuevo beato, conocido popularmente como Cura Valera, como «un párroco plenamente dedicado a su pueblo, humilde y primoroso en la caridad pastoral».

Por eso, el papa expresó su deseo de que el nuevo beato sirva como ejemplo de caridad y austeridad para los nuevos sacerdotes.

«Que su ejemplo de cura centrado en lo esencial sea de estímulo a los sacerdotes de hoy, a ser fieles en la cotidianidad vivida con simplicidad y en la austeridad», terminó el papa.

El Cura Valera (1816-1889) ha subido a los altares en la localidad almeriense de Huércal-Overa en un misa presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, y que contó con la presencia del joven estadounidense cuya curación ha sido atribuida a la intercesión del nuevo beato. EFE

