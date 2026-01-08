León XIV propone a los cardenales del mundo una ‘cumbre’ anual para asesorar su papado

Ciudad del Vaticano, 8 ene (EFE).- El papa León XIV ha propuesto este jueves a los cardenales de todo el mundo llegados al Vaticano para asesorarle la celebración de una cumbre de este tipo al año para seguir cooperando, la próxima en junio de este año.

El pontífice estadounidense había convocado a los purpurados de todo el planeta a un consistorio extraordinario de dos días, terminado hoy jueves, con el objetivo de obtener su ayuda para la toma de decisiones en el gobierno de la iglesia católica.

Terminado esta primera cumbre de León XIV, elegido hace solo ocho meses, el papa ha planteado a los cardenales la organización de un consistorio anual y la posibilidad de llevar a cabo otro este mismo año, en junio, según avanzó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

De este modo, el nuevo papa mantiene su apuesta por la «colegialidad», por una iglesia participativa.

En estos dos días, el papa ha logrado congregar en el Vaticano a 170 de los 245 miembros del actual Colegio Cardenalicio y les ha reclamado en varias ocasiones esforzarse por la unidad, consciente de las divisiones entre las facciones reformista y conservadora, también durante los doce años del pontificado de Francisco.

Durante el foro, León XIV ha instado a los purpurados a «no promover agendas personales o grupales» porque, a su parecer, «la unidad atrae y la división dispersa».

«Somos un grupo muy variado enriquecido por muchas procedencias, culturas, tradiciones eclesiales y sociales, trayectorias formativas y académicas, experiencias pastorales y, naturalmente, caracteres y rasgos personales. Estamos llamados, ante todo, a conocernos y a dialogar para poder trabajar juntos», emplazó.

El cardenal colombiano y arzobispo de Bogotá, José Rueda Aparicio, ha asegurado en la rueda de prensa final del ebvento que «la escucha se ha realizado» y ha servicio para «fortalecer» a la iglesia.

«Ha sido una iniciativa del Santo Padre que ha brotado espontáneamente. Creo que en su corazón está este proceso de seguir escuchándonos, con la convicción de que así también escucha a los distintos territorios del mundo», ha considerado Aparicio.

Los temas de debate propuestos para estos días habían sido cuatro: la sinodalidad, es decir, la idea de una iglesia participativa; la evangelización, la constitución apostólica y la consiguiente reforma de la Curia del difunto Francisco y la liturgia, este último un tema divisivo entre facciones a cuenta de la misa en latín.

Sin embargo, los participantes eligieron centrarse en los dos primeros, dada la brevedad de este foro de dos días. EFE

