León XIV publicará el día 25 su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la IA

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Ciudad del Vaticano, 18 may (EFE).- La primera encíclica del papa León XIV se llama ‘Magnifica Humanitas’, trata sobre «la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial» y será publicada próximo el 25 de mayo.

La encíclica fue firmada el pasado 15 de mayo, 135 aniversario de la promulgación de la ‘Rerum Novarum’ del papa León XIII.

El propio pontífice presentará el documento en un acto en el Vaticano el próximo lunes 25 de mayo. EFE

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