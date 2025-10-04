The Swiss voice in the world since 1935
León XIV publicará su primer gran documento pontificio el 9 de octubre

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 4 oct (EFE).- El papa León XIV publicará el próximo 9 de octubre su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título ‘Dilexi te’, según ha confirmado este sábado la Santa Sede en un breve comunicado.

El texto ha sido firmado esta misma mañana por el papa en la biblioteca del Palacio Apostólico ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra.

La presentación oficial tendrá lugar a las 11.30 hora local (9.30 GMT) del próximo jueves, 9 de octubre.

León XIV ha optado para su primer gran documento la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva.

El título evoca a la cuarta y última encíclica del Francisco, ‘Dilexit nos’ (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre «el amor humano y divino del corazón de Jesucristo».

La primera exhortación de su sucesor, León XIV, cambia el título a ‘Dilexit te’ (Él te ha amado) y, aunque se desconocen el tema que tratará, algunos medios especializados apuntan a la pobreza.

El pontífice estadounidense y peruano, agustino y misionero, fue elegido el pasado 8 de mayo en el cónclave y eligió su nombre pontificio para seguir los pasos de León XIII (1878-1903), el papa de la Revolución Industrial autor de la primera encíclica sobre cuestiones sociales, la ‘Rerum novarum’ (1891). EFE

gsm/amg

