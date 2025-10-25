The Swiss voice in the world since 1935

León XIV recibirá el próximo lunes a Viktor Orbán en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 25 oct (EFE).- El papa León XIV recibirá el próximo lunes en audiencia en el Vaticano al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, según ha confirmado este sábado la Santa Sede.

La primera audiencia entre el pontífice estadounidense y el primer ministro ultranacionalista tendrá lugar en el Palacio Apostólico a las 9.00 hora local (8.00 GMT).

Orbán llegará esta vez al Vaticano después de que se haya aplazado una eventual cumbre en Budapest entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, para tratar la guerra en Ucrania.

Asimismo, el mismo lunes el líder húngaro será recibido por su homóloga italiana, Giorgia Meloni, a las 15.30 hora local (14.30 GMT) en el Palacio Chigi de Roma, sede del Gobierno. EFE

gsm/jlp

