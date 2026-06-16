León XIV saluda el memorándum entre EEUU e Irán y espera que sea una solución para la paz

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Castelgandolfo (Italia), 16 jun (EFE).- El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE.UU. e Irán para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar «por el bien de todos».

«Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos», dijo el pontífice a preguntas de los medios en Castelgandolfo.

El papa también instó a eliminar las armas nucleares «buscando el bien de todos los pueblos, buscando soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este caso».

El acuerdo entre EE.UU. e Irán, que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera que será definitivo en el plazo previsto de 60 días, vio definidos este martes la fecha y lugar de la firma de su memorando de entendimiento, el viernes en el resort suizo de Bürgenstock.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense empieza a elevar la presión sobre Israel.

Tras la rúbrica de ese memorando, Washington y Teherán emprenderán negociaciones para una paz definitiva dentro de ese plazo de dos meses. EFE

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