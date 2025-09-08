León XIV se traslada de nuevo a la villa de Castel Gandolfo y regresará a Vaticano mañana

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 8 sep (EFE).- El papa León XIV se ha traslado este lunes al palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde mantendrá su agenda durante la jornada de mañana martes, según informó la Santa Sede.

«Esta tarde el papa León XIV se ha trasladado al Palacio Barberini de Castel Gandolfo y ahí proseguirá su actividad durante la jornada de mañana, en la que no tiene previstas audiencias», informó la oficina de prensa del Vaticano en un escueto comunicado.

El pontífice estadounidense regresará al Vaticano en la tarde de mañana martes.

Los papas tiene en la localidad de Castel Gandolgo, a unos 30 kilómetros al sur de Roma, a orillas del lago Albano, una residencia donde suelen pasar los meses de verano al ser más fresca que la capital italiana.

Francisco prefirió no hacer uso de ella pero su sucesor, León XIV, sí que ha pasado algunos periodos en la villa de Castel Gandolfo, aunque no en el conocido como Palacio Apostólico dado que Bergoglio lo convirtió en un museo abierto al público.

León XIV acudió a esta residencia en julio y también unos días durante el puente del 15 de agosto, y también acudió la semana pasada, el 5 de septiembre, para inaugurar un jardín bautizado como ‘Borgo Laudato Si’, como la encíclica medioambiental de Francisco. EFE

gsm/rod