The Swiss voice in the world since 1935

León XIV se traslada de nuevo a la villa de Castel Gandolfo y regresará a Vaticano mañana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 8 sep (EFE).- El papa León XIV se ha traslado este lunes al palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde mantendrá su agenda durante la jornada de mañana martes, según informó la Santa Sede.

«Esta tarde el papa León XIV se ha trasladado al Palacio Barberini de Castel Gandolfo y ahí proseguirá su actividad durante la jornada de mañana, en la que no tiene previstas audiencias», informó la oficina de prensa del Vaticano en un escueto comunicado.

El pontífice estadounidense regresará al Vaticano en la tarde de mañana martes.

Los papas tiene en la localidad de Castel Gandolgo, a unos 30 kilómetros al sur de Roma, a orillas del lago Albano, una residencia donde suelen pasar los meses de verano al ser más fresca que la capital italiana.

Francisco prefirió no hacer uso de ella pero su sucesor, León XIV, sí que ha pasado algunos periodos en la villa de Castel Gandolfo, aunque no en el conocido como Palacio Apostólico dado que Bergoglio lo convirtió en un museo abierto al público.

León XIV acudió a esta residencia en julio y también unos días durante el puente del 15 de agosto, y también acudió la semana pasada, el 5 de septiembre, para inaugurar un jardín bautizado como ‘Borgo Laudato Si’, como la encíclica medioambiental de Francisco. EFE

gsm/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR