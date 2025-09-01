The Swiss voice in the world since 1935

León XIV tiene un mensaje de «apertura» a católicos LGTBIQ, dice jesuita estadounidense

Ciudad del Vaticano, 1 sep (EFE).- El papa León XIV recibió este lunes por primera vez al jesuita estadounidense James Martin, defensor de la inclusión en la Iglesia de las personas LGTBIQ y quien aseguró que recibió «el mismo mensaje» de «apertura y bienvenida» que le dio Francisco.

«Me sentí honrado y agradecido de encontrarme con el Santo Padre esta mañana, en una audiencia en el Palacio Apostólico. Me conmovió escuchar el mismo mensaje que escuché del Papa Francisco sobre los católicos LGBTIQ: apertura y bienvenida», escribió Martín en la red social X.

Y agregó: «El papa León me pareció sereno, alegre y alentador. Para mí, fue un encuentro profundamente reconfortante. ¡Por favor, recen por el Santo Padre!».

Martín se encuentra en Roma para participar en la peregrinación de las asociaciones de católicos LGTBIQ en ocasión del Jubileo, junto con 40 peregrinos procedentes de Estados Unidos.

El próximo viernes tendrá lugar una vigilia en la Iglesia del Gesù, en el centro de Roma, donde al día siguiente el vicepresidente de la Conferencia Episcopal italiana, Francesco Savino, celebrará una misa y luego tendrá lugar la peregrinación propiamente dicha hasta la Puerta Santa de San Pedro. EFE

ccg/mr

