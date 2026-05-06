León XIV visitará en Madrid un centro de Cáritas y hablará en el Congreso de los Diputados

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- León XIV será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel (Madrid) y acudirá al Congreso de los Diputados, donde será el primer pontífice en pronunciar un discurso en el parlamento español, según el programa oficial del viaje del papa a España, del 6 al 12 de junio. EFE

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