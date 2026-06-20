León XIV visitará Perú en noviembre, anuncia el presidente Balcázar tras una audiencia en El Vaticano

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció este jueves que el papa León XIV, que tiene nacionalidad peruana, llegará al país en la primera quincena de noviembre en una visita que duraría al menos ocho días.

Balcázar hizo el anuncio desde Roma a una radio peruana tras ser recibido en audiencia en El Vaticano por el jefe de la Iglesia católica.

«En la primera quincena de noviembre estará en Perú, llega a Lima» y luego irá a otras ciudades entre las que figura Chiclayo, donde el papa ejerció como obispo, declaró el presidente peruano a la radio RPP.

El papa León XIV es oriundo de Chicago, Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano en 2015.

La visita del sumo pontífice está en preparación «y se está hablando de ocho a diez días de duración», agregó el gobernante.

La audiencia se extendió por 90 minutos relató Balcázar, cuyo mandato concluye el próximo 28 de julio.

El Vaticano emitió un comunicado donde no menciona el viaje al país sudamericano y señala que el líder religioso y Balcázar expresaron su «satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú».

Ambos también «abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social», señaló la oficina de prensa vaticana.

La estadía en Perú, donde Robert Francis Prevost trabajó durante más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo, formará parte de una gira por Sudamérica.

Argentina y Uruguay serían los otros dos países de esta gira, según sus autoridades políticas y religiosas.

Perú, con 34 millones de habitantes, es uno de los países más católicos de la región. Más del 80% de su población practica esa religión.

Ha sido visitado por los papas Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

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