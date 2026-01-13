Le Pen: «Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho»

1 minuto

París, 13 ene (EFE).- La líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen reconoció este martes, en la apertura del juicio en apelación por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo, que pudo cometer un delito, pero aseguró que nunca tuvo conciencia de haberlo hecho.

«Si se ha cometido algún delito, no teníamos el sentimiento de estar cometiéndolo», dijo Le Pen, condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco años de inhabilitación, lo que bloquea su eventual candidatura a las presidenciales de 2027, para la que es la favorita de los sondeos. EFE

lmpg/cat/rcf

(Foto)