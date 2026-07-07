Le Pen anuncia candidatura al Elíseo tras sentencia que le abre vía a las Presidenciales

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París, 7 jul (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, anunció este martes su candidatura al Elíseo tras la sentencia dictada hoy, que le condenó a un año de prisión con la posibilidad de brazalete electrónico por malversación de fondos públicos europeos, pero le abrió la vía a las presidenciales de 2027 al reducir en apelación su pena de inhabilitación.

«Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales», declaró Le Pen en el telediario de máxima audiencia de la televisión TF1, a donde acudió acompañada por el presidente de su partido, la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella. EFE

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