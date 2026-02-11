Le Pen conocerá el 7 de julio la sentencia que puede marcar su futuro político

París, 11 feb (EFE).- El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el próximo 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa.

Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas, derrotada por el centrista Emmanuel Macron. EFE

