Le Pen conocerá este miércoles la fecha de la sentencia que puede impedirle otar al Elíseo

París, 11 feb (EFE).- El Tribunal de Apelación de París desvelará este miércoles, un día antes de lo previsto, la fecha en la que pronunciará la sentencia en el juicio por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo a la líder ultraderechista Marine Le Pen, que puede ver bloqueada su cuarta candidatura al Elíseo.

A lo largo de la jornada están previstos los alegatos de la defensa de Le Pen, primero en su condición de presidenta del partido de la extrema derecha y, posteriormente, como antigua eurodiputada.

Al término de los mismos, la presidenta del tribunal otorgará a Le Pen la posibilidad de hacer una última declaración, antes de dejar el caso visto para sentencia y fijar la fecha de publicación de la misma, que está previsto que sea en verano.

La líder de la extrema derecha francesa, favorita en los sondeos para las presidenciales programadas en 2027, fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y los otros dos en arresto domiciliario, y cinco de inhabilitación con aplicación preventiva.

Le Pen recurrió la sentencia y el pasado 12 de enero se inició un juicio en Apelación, en el cual la Fiscalía rebajó la petición de penas: cuatro años de cárcel con solo uno de cumplimiento en arresto domiciliario con brazalete electrónico y cinco de inhabilitación pero sin aplicación preventiva.

En caso de ser condenada, la líder de la extrema derecha podría recurrir al Supremo, que se pronunciaría a finales de año, pero ella misma ya ha anunciado que tomará una decisión sobre una nueva candidatura a la presidencia nada más conocer la sentencia en Apelación.

Le Pen está acusada de haber pagado con dinero del Parlamento Europeo a empleados que trabajaban para el partido.

Entre otros, pagó como asistentes parlamentarios a su propio guardaespaldas y al mayordomo de su padre, Jean-Marie Le Pen, que fue quien inició ese sistema. Muchos de esos asistentes parlamentarios apenas pisaban la Eurocámara.

La defensa se centra en evitar una dura pena. Si fuera condenada a dos años de inhabilitación, Le Pen podría afrontar una cuarta candidatura al Elíseo, tras haber sido finalista en las dos últimas contra el centrista Emmanuel Macron. EFE

