Le Pen descarta hacer campaña en Francia si debe usar tobillera electrónica

afp_tickers

1 minuto

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen afirmó el miércoles que no hará campaña para las próximas elecciones presidenciales si es condenada a llevar tobillera electrónica.

Le Pen fue condenada en marzo por supuestamente poner en marcha un sistema, entre 2004 y 2016, para que asistentes legislativos del partido Agrupación Nacional (RN), pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran en realidad para el partido, algo prohibido.

Un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político francés.

«No se puede hacer campaña en esas condiciones», afirmó Le Pen en una entrevista con BFMTV.

«En fin, ¿se puede hacer campaña sin ir por la noche a reunirse con los electores en mitines? Sería otra manera de impedirme, evidentemente, ser candidata» en 2027, expresó.

El tribunal de apelación de París presentará el 7 de julio la decisión en el caso.

La fiscalía pidió condenarla a un año de prisión, que podría cumplir a domicilio con una tobillera electrónica, cinco años de inhabilitación y multa de 100.000 euros (118.000 dólares).

«Sé muy bien que la decisión sobre esta candidatura no depende de mí. Depende de tres jueces que decidirán si los millones de franceses que quieren votar por mí podrán hacerlo o no», afirmó Le Pen.

De ser impedida de disputar la presidencia, cedería la candidatura a su delfín, Jordan Bardella.

jmt/leo/alv/mas/mel