Le Pen dice que Lecornu es el «último cartucho» del macronismo y vaticina elecciones

2 minutos

París, 9 sep (EFE).- La líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), Marine Le Pen, afirmó que el nuevo primer ministro francés, Sébastian Lecornu, elegido hoy por el presidente Emmanuel Macron, es el «último cartucho» del macronismo y vaticinó que las elecciones legislativas anticipadas son «inevitables».

«El presidente dispara el último cartucho del macronismo, atrincherado en su pequeño círculo de leales», arremetió Le Pen este martes, en un mensaje en redes sociales en el que criticó la elección de Macron.

La líder ultraderechista mantuvo que unas elecciones legislativas anticipadas, que lleva pidiendo en los últimos días, son «inevitables» y aseguró que, tras esos comicios, «el primer ministro se llamará Jordan Bardella», su delfín.

Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, fue nombrado este martes como nuevo primer ministro francés por Macron, tras aceptar este martes la dimisión del centrista François Bayrou como jefe del Ejecutivo tras perder la víspera una moción de confianza en la Asamblea Nacional.

Macron le ha encomendado «la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses», precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

Lecornu, que asumirá su nuevas funciones de manos de Bayrou a mediodía de mañana miércoles en una ceremonia en el palacio de Matignon, sede del Gobierno, tendrá la misión de presentar su gabinete ministerial previsiblemente en los próximos días.

El traspaso de poderes se producirá en medio de una jornada de protestas convocadas por el movimiento social «Bloqueemos todo» y en plena incertidumbre social y económica que atraviesa Francia, bajo la presión de los mercados y con la presión de aprobar un proyecto de presupuesto para 2026, que ha de presentarse en octubre. EFE

