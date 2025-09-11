Le Pen votará por tumbar al nuevo primer ministro Lecornu si «no rompe con el macronismo»

París, 11 sep (EFE).- La líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), Marine Le Pen, advirtió de que votará una moción de censura contra el nuevo primer ministro francés, Sébastian Lecornu, si este «no rompe con el macronismo».

«He pedido a Sébastien Lecornu que rompa con el macronismo. Ruptura o censura», dijo este jueves en una entrevista en el canal TF1, un día después de que Lecornu (39 años) asumiese sus nuevas funciones en Matignon.

La líder ultranacionalista, actualmente inhabilitada a presentarse a cargos públicos mientras espera que se resuelve en Apelación su condena por malversación de fondos europeos, detalló que esa ruptura pasaría por «frenar la inmigración», «dejar de dar sumas considerables a la UE» o «luchar seriamente contra el fraude».

El RN, el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional aunque muy lejos de la mayoría absoluta, es un partido clave para la gobernabilidad.

En menos de un año, sus votos, junto a los de la izquierda, han sido esenciales para tumbar al conservador Michel Barnier (tres meses en el cargo en 2024) y al centrista François Bayrou (nueve meses entre 2024 y 2025).

Le Pen pidió de nuevo elecciones legislativas anticipadas, la única solución que ve ante «la incapacidad de dar respuestas» por parte de los gobiernos sucesivos nombrados por el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Yo no exijo su dimisión, pero es cierto que hay dos maneras de salir de esta crisis: o (Macron) convoca legislativas anticipadas o dimite», apuntó.

Sobre su proceso en Apelación, fijado entre enero y febrero, justo antes de la municipales de marzo de 2026, criticó la decisión de los jueces porque consideró que «se trata de otra manera de influir en el proceso electoral».

«¿Les habría costado tanto poner la fecha del juicio en el mes de abril?», se interrogó.

Le Pen también desmintió que su partido, en caso de que gobierne tras unas hipotéticas elecciones anticipadas, tenga planes de aprobar una ley de amnistía de la que se beneficiaría la propia dirigente para poder presentarse a las presidenciales de 2027.

La diputada tildó la información, publicada por ‘Le Monde’ (tendencia progresista), como «una elucubración» que no le extraña por ser «el medio que es». EFE

