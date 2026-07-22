Leandro Paredes, del recibimiento masivo en Argentina al entrenamiento con Boca Juniors

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Redacción deportes, 22 jul (EFE).- El internacional argentino Leandro Paredes, expulsado tras la conclusión de la final del Mundial 2026 después de agredir a varios futbolistas españoles, está ya preparado para afrontar los inmediatos compromisos de su club, el Boca Juniors.

Sin apenas tiempo de descanso tras la llegada a Argentina del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, subcampeón del mundo tras perder en la final ante España (1-0), Paredes se sumó a los trabajos del equipo entrenado por el exjugador boquense y del Villarreal Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto ‘xeneize’, que afronta este jueves en Buenos Aires el partido de ida del ‘playoff’ previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el O’Higgins chileno, contó en su última sesión de entrenamiento con el futbolista de San Justo (provincia de Buenos Aires).

El propio club difundió en redes sociales imágenes de Paredes a su llegada a las instalaciones de Boca, saludando al técnico y a sus compañeros, quienes le hicieron un pasillo de homenaje en la cancha, y también ejercitándose en el gimnasio.

Según el club, su capitán, que había felicitado a sus compañeros tras el 2-0 ante Sarmiento de Junín en dieciseisavos de la Copa Argentina, «manifestó su disposición para sumar su aporte en este cargado arranque del segundo semestre».

El equipo ‘xeneize’ deberá afrontar sus próximos tres compromisos como visitante: el domingo 26 frente al Deportivo Riestra, en el inicio del torneo Clausura local; el jueves 30, la vuelta de la Sudamericana en Chile; y el 2 de agosto, ante Newell’s Old Boys, en la fecha 3 de Liga (que se juega antes que la segunda).

El miércoles 5 retorna a La Bombonera para enfrentarse a Estudiantes de la Plata en la segunda jornada liguera.

Vuelta a casa

«Gracias Argentina, te amo hoy y siempre» fue la publicación del exfutbolista del Roma y del PSG en sus redes sociales a su regreso a Argentina, el lunes, con el grueso de la plantilla dirigida por Scaloni.

Sin su capitán, Lionel Messi -que fue en avión privado a Rosario, su ciudad natal, sin contacto con los aficionados que le aguardaban- y otros futbolistas que permanecieron en Estados Unidos o viajaron hacia los países en los que residen, varios miembros de la ‘Scaloneta’ llegaron el lunes al aeropuerto internacional de Ezeiza.

El equipo se trasladó en un autobús descapotable con los colores de la Albiceleste hasta las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de centenares de aficionados apostados junto a la carretera con carteles, banderas y fuegos artificiales.

Paredes fue uno de los internacionales argentinos involucrados en una tángana organizada al término de la final contra España, que acabó con el futbolista de Boca expulsado después de agredir a Eric García y a Pedro Gavira ‘Gavi’. La FIFA investiga dichos incidentes para decidir si impone alguna sanción. EFE

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