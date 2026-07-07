Leandro Paredes: «Esta selección nunca deja creer, de confiar y de pelear»

Compartir

2 minutos

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Leandro Paredes, una de las figuras de Argentina en el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, resaltó tras el final del encuentro que el equipo nunca se pensó eliminado pese a ir perdiendo 0-2 a falta de 10 minutos y enfatizó que el seleccionado «nunca deja de creer».

«Nunca dejamos de creer, nunca dejamos de confiar, creo que habíamos hecho un gran partido, controlando casi siempre, creando, y los dos momentos donde mejor nos sentíamos nos golpearon, fue muy duro», expresó el futbolista del Boca Juniors, pieza clave del mediocampo albiceleste durante el duelo de este martes en Atlanta.

Consultado sobre si por momentos se sintieron fuera del Mundial, subrayó que eso nunca se les pasó por la cabeza e insistió: «Esta selección nunca deja de creer, no deja de confiar, no deja de pelear y hoy lo demostramos».

Paredes destacó también la entrega del equipo: «Estamos para ayudar, para dar cada uno lo que puede en cada momento, y creo que hoy lo hicimos hasta el final».

Además, reveló que fue felicitado por sus compañeros por un quite en defensa en el minuto 90 cuando el atacante del Manchester City Omar Marmoush encabezaba un contraataque con el partido 2-2.

«Se venían muchos, eran muy rápidos y creo que era una de las últimas del partido», describió Paredes.

Pocos minutos después, fue precisamente un contraataque argentino el que permitió a Lautaro Martínez habilitar a Enzo Fernández que cabeceó el balón a la red y estampó el 3-2 definitivo que dio a Argentina el pase a los cuartos de final. EFE

pd/gbf