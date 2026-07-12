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Leandro Paredes: «Sin sufrir no se vale»

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Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Leandro Paredes, afirmó este sábado que pareciera que cada triunfo argentino en esta competición tiene su cuota de sufrimiento.

“Como digo siempre, sin sufrir no se vale. Estamos haciendo algo increíble. Otra semifinal del Mundo es un orgullo muy grande. Es un disfrute día a día el estar en esta selección, de hacer lo que hacemos y ojalá la gente esté muy contenta”, afirmó el centrocampista de Boca Juniors.

Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra tras vencer hoy por 3-1 a Suiza en Kansas City.

Sobre cómo se tomaron el hecho de que Inglaterra, tras eliminar también en tiempo extra a Noruega, fuera el próximo rival el miércoles en Atlanta, Paredes aseveró que no le dieron mucha importancia.

«Pensábamos primeramente en este partido (contra Suiza). Obviamente que sabíamos, pero pensábamos solamente en el partido de hoy, que sabíamos que iba a ser muy difícil”. EFE

laa/hbr

(foto)

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