Leclerc dominó el primer libre de México

2 minutos

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, en el que el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el duodécimo tiempo y en el que no rodó el otro español, Carlos Sainz (Williams).

En la mejor de sus 29 vueltas, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 18 segundos y 380 milésimas, 107 menos que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 380 de ventaja sobre el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que marcó el tercer crono en una sesión en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió noveno en la tabla de tiempos; y el probador mexicano Pato O’Ward (McLaren), decimotercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó el cuarto crono de la sesión, a 404 milésimas de Leclerc, en un ensayo en el que rodaron hasta nueve pilotos jóvenes -sólo Kick Sauber mantuvo su formación titular- y no lo hicieron ni el inglés Lando Norris -reemplazado por O’Ward-, segundo en el certamen, a 14 puntos de su compañero, ni el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero, a 40 unidades del australiano.

Alonso marcó el duodécimo tiempo, a poco más de un segundo de Leclerc, en la mejor de las 26 vueltas que dio a la pista mexicana -la tercera más corta del Mundial y la más elevada de todas, a 2.285 metros sobre el nivel del mar-; mientras que Sainz -ganador el año pasado en este circuito y que el domingo perderá, por sanción, cinco puestos en parrilla- cedió su FW47 al británico Luke Browning, que firmó el decimoctavo crono, a un segundo y nueve décimas del monegasco.

Colapinto -del que no pocos apuntan que no está lejos de ser confirmado para el año que viene en Alpine- repitió 28 veces el trazado capitalino y se quedó a 951 milésimas del tiempo del monegasco; del que finalizó a un segundo y tres décimas exactas O’Ward, que giró treinta veces antes de ‘devolverle’ el McLaren a Lando. En una sesión sin mayores incidencias, que acabó con 23 grados centígrados ambientales y 48 en el asfalto.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (medianoche, en horario peninsular español: las 22.00 horas GMT). EFE

