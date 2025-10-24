Leclerc fue el más rápido en el primer libre de México

1 minuto

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana , en un minuto, 18 segundos y 380 milésimas, 107 menos que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 380 de ventaja sobre el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que marcó el tercer tiempo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, firmó el cuarto crono de la sesión, a 404 milésimas de Leclerc.

El segundo entrenamiento arrancará a las cuatro de la tarde (medianoche, en horario peninsular español: las 22.00 horas GMT). EFE

arh