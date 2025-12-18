Lecornu, cien días de un fiel macronista en medio de la batalla presupuestaria y agrícola

Luis Miguel Pascual

París, 18 dic (EFE).- Desde el día de su nominación, el 9 de septiembre pasado, Sébastien Lecornu ha gobernado con una espada de Damocles encima de su cabeza. Pocos eran los que ya entonces apostaban por una gran duración, pero el primer ministro francés cumplió este jueves cien días, aunque sin quitarse la sensación de interinidad que le acompaña desde el principio.

Una sensación que alimentan las turbulencias que atraviesa el país, sin mayoría parlamentaria en medio de la negociación parlamentaria y con una incipiente revuelta agrícola que nadie sabe dónde puede desembocar.

Su paso por el palacio de Matignon, la sede de la jefatura del Gobierno, está acompañada de múltiples turbulencias, pero este fiel ‘macronista’ se las ha arreglado para superar ya al conservador Michel Barnier, que con 90 días en el cargo se convirtió en el más efímero desde la Segunda Guerra Mundial.

Una cifra que estuvo a punto de batir cuando el 6 de octubre presentó su dimisión apenas 14 horas después de haber anunciado la composición de su primer Ejecutivo, al considerar que no encontraba la suficiente cohesión interna para seguir adelante.

El presidente, Emmanuel Macron, le encomendó explorar las opciones para el futuro y acabó concluyendo que era él el mejor posicionado para seguir al frente del Gobierno, una misión que se anunciaba casi imposible, pero que hasta ahora ha sabido negociar con mano izquierda.

Lecornu se rodeó entonces de un puñado de fieles y puso la pelota de su continuidad en manos de la Asamblea Nacional, a la que encomendó elaborar un presupuesto para 2026.

Renunciando al poder del Gobierno para adoptarlo sin voto parlamentario, supo atraerse a los socialistas, que rechazaron la moción de censura que se presentó contra él, pero que han arrancado concesiones como la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023, la medida estructural más emblemática del mandato de Macron.

Superado el primer asalto

Gracias a ello, contra todo pronóstico, el primer ministro logró la aprobación definitiva de los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que le ha valido ganar crédito.

Por delante, el camino no parece más despejado, pero ahora ya nadie se atreve a asegurar con contundencia que no podrá solventar el siguiente obstáculo de talla que se cierne en su camino: la adopción de los presupuestos generales para el año próximo.

Poco carismático, sin una gran ambición política, dotado de un verbo ágil y afilado, esta figura procedente del ala conservadora se subió al barco de Macron cuando el que fuera ministro de Economía del socialista François Hollande iniciaba su marcha hacia el Elíseo en 2016.

La mejor prueba de su fidelidad es que ha sido el único que ha estado en todos sus Gobiernos desde que alcanzara la presidencia al año siguiente y sobre sus encorvadas espaldas han caído algunas de las misiones más delicadas que tenía el presidente.

Fue el encargado de desactivar la crisis de los ‘chalecos amarillos’ mediante la organización de una serie de debates con Macron, y también la de preparar las Fuerzas Armadas para los nuevos tiempos que corren marcados por la creciente amenaza rusa y la menguante implicación estadounidense en la defensa europea.

Pero la misión más delicada le llegó al tomar el testigo del centrista François Bayrou al frente del Gobierno y tratar de sacar al país del bloqueo en el que le sumió el resultado de las legislativas de junio de 2024 tras el adelanto electoral decidido por Macron.

Sin una mayoría clara, Lecornu ha ganado una batalla al superar las cuentas de la Seguridad Social, pero la que decidirá la guerra será la de los presupuestos generales del Estado.

Su misión consistirá en encontrar el estrecho camino entre las exigencias de los socialistas, que preconizan un aumento de los impuestos a los ricos y más gasto social, con los del centro-derecha, que apuesta por lo contrario, austeridad y contención de la presión fiscal.

Su método, el de dar todo el protagonismo a la negociación parlamentaria, una novedad en un país acostumbrado a las mayorías absolutas y poco dado al compromiso entre partidos, deberá superar una nueva prueba en las próximas semanas si quiere superar los 270 días de su antecesor en el cargo.

Unas turbulencias que afronta en medio de la caída en picado de la popularidad de Macron, con los agricultores echados a la calle contra las medidas del Ejecutivo para detener una peste bovina y contra el acuerdo UE-Mercosur. EFE

