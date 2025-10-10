The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Lecornu: «Hay que terminar con la inestabilidad política que daña la imagen de Francia»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 oct (EFE).- El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que «hay que terminar con la inestabilidad política que daña la imagen de Francia y sus intereses» y aseguró que su equipo de Gobierno estará formado por personalidades que no tengan ambiciones para las presidenciales de 2027.

«Haré todo lo que esté en mi mano para dotar de un Presupuesto a Francia hasta finales de año y para responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas», declaró Lecornu en redes sociales, en sus primeras declaraciones tras ser nombrado jefe de Gobierno por segunda vez en un mes y tan solo cuatro días después de haber dimitido. EFE

atc/cat/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR