Lecornu: «Hay que terminar con la inestabilidad política que daña la imagen de Francia»

París, 10 oct (EFE).- El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que «hay que terminar con la inestabilidad política que daña la imagen de Francia y sus intereses» y aseguró que su equipo de Gobierno estará formado por personalidades que no tengan ambiciones para las presidenciales de 2027.

«Haré todo lo que esté en mi mano para dotar de un Presupuesto a Francia hasta finales de año y para responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas», declaró Lecornu en redes sociales, en sus primeras declaraciones tras ser nombrado jefe de Gobierno por segunda vez en un mes y tan solo cuatro días después de haber dimitido. EFE

