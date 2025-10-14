Lecornu: «No hay excusas para tumbar a un Ejecutivo que dejará de gobernar por decreto»

París, 14 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, defendió que «no hay excusas» para tumbar a priori en una moción de censura a «un gobierno que dejará de gobernar por decreto» y aseguró que preparan un Presupuesto de 2026 «serio y fiable» para Francia.

«No hay excusas para tumbar a un Ejecutivo, que priori, dejará de gobernar por decreto», manifestó en su declaración de política general Lecornu, amenazada por dos mociones que se votarán esta semana y que podrían prosperar si izquierda y ultrederecha se ponen de acuerdo.

El primer ministro confirmó, en el mismo discurso, que renuncia a aprobar los proyectos legislativos recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos por decreto. EFE

