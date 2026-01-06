Lecornu: la operación de EE.UU. en Venezuela es ilegal, pero abre una vía a una transición

París, 6 ene (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, subrayó este martes que la operación estadounidense en Venezuela, que condujo a la captura de Nicolás Maduro, es «ilegal», como también lo era el mandato del presidente así depuesto, pero hay que felicitarse porque abre el camino a una posible transición.

«Todo es ilegal en este asunto, el régimen de Nicolás Maduro, el ciclo electoral de 2024, la operación militar estadounidense que infringe la Carta de Naciones Unidas», subrayó Lecornu en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

Sobre este último aspecto, insistió en lo que le parece «una evidencia», que en Derecho Internacional el uso de la fuerza es posible únicamente en las condiciones fijadas por esa Carta de la ONU, algo en lo que se ampara Francia, sobre todo en acciones contra el terrorismo.

Lecornu se defendió de la polémica generada por el hecho de que en su primera reacción el sábado por la tarde, el presidente francés, Emmanuel Macron, no hizo la menor crítica al ataque estadounidense, se felicitó por la caída de «la dictadura de Nicolás Maduro» y se pronunció en favor de que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente «electo» desde los comicios de 2024, lidere la transición.

Horas antes, el ministro francés de Exteriores sí que había criticado la operación militar estadounidense en Venezuela porque, según decía Jean-Noël Barrot, «infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional».

El primer ministro señaló que la posición francesa había quedado «afirmada y expuesta» primero por Barrot y luego por Macron. EFE

