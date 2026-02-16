Lecornu acomete esta semana una remodelación ministerial para encarar final del mandato

París, 16 feb (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene previsto remodelar su gobierno antes del domingo 22 de febrero, en un ajuste que busca estabilizar el Ejecutivo de cara a las elecciones municipales de marzo, consolidar la gestión del presupuesto estatal de 2026 y encarar la recta final del último mandato de Emmanuel Macron.

Varios ministros dejarán sus cargos para centrarse en sus campañas a las elecciones municipales, entre ellos Rachida Dati, ministra de Cultura y candidata a la Alcaldía de París; Marina Ferrari, ministra de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria, candidata en Aix‑les‑Bains; y Michel Fournier, ministro delegado de Asuntos Rurales, que compite en Voivres.

En paralelo, la ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, ha sido designada por Macron como presidenta del Tribunal de Cuentas y asumirá sus funciones el lunes 23 de febrero; un nombramiento que también afecta a la reorganización del gobierno.

El ajuste ministerial se produce tras la reciente aprobación de los presupuestos de 2026, después de que el Ejecutivo superara varias mociones de censura en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), en un Parlamento fragmentado.

La remodelación busca garantizar cohesión en el gabinete y proyectar estabilidad ante la opinión pública, a pocas semanas de las elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo y con la vista puesta en la recta final del segundo mandato del presidente Macron.

En este momento, la popularidad de Macron registra un leve repunte de dos puntos, impulsada por el contexto internacional -tras su firme postura frente a Donald Trump en Davos- situándose en el 20 % de valoraciones favorables, según el barómetro mensual Ipsos BVA-CESI publicado la víspera por La Tribune Dimanche.

Por su parte, Lecornu registró un 26 % de opiniones favorables, después de la aprobación del presupuesto tras transigir en la congelación de la polémica reforma de las pensiones.

Es su nivel más bajo desde su nombramiento el 9 de septiembre de 2025 a la cabeza de un Gobierno que apenas duró unas semanas, pues presentó su dimisión el 8 de octubre, pero dos días después aceptó continuar a condición de tener libertad para formar a su gabinete y negociar el presupuesto con los socialistas.

Esto le ha permitido a Lecornu marcar un perfil propio al suspender la reforma de las pensiones -emblemática de este segundo mandato de Macron- y priorizar ahora reformas normativas estructurantes, como la descentralización y la actualización de la ley de programación militar 2026-2030.

Pese a tensiones puntuales, Macron y Lecornu comparten el objetivo de convertir el último año de mandato en «útil». EFE

