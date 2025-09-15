Lecornu acotará en 2026 ciertos «privilegios» a antiguos primeros ministros del Gobierno

The Swiss voice in the world since 1935

París, 15 sep (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes que acotará, a partir el 1 de enero de 2016, ciertos «privilegios» acordados para antiguos jefes de Gobierno, como protección policial, chófer y asistente particular.

«Las privilegios ‘de por vida’ de los exmiembros del Gobierno serán suprimidos a partir del 1 de enero de 2026. Aunque es normal que la República proteja a las personas que son objeto de amenazas, no es concebible que puedan beneficiarse de ventajas de por vida por un cargo que es temporal», dijo en un mensaje en X.

El jefe de Gobierno habló de «una protección policial acordada a los antiguos primeros ministros y ministros del Interior por una duración limitada y renovada en función de la realidad del riesgo».

En una entrevista a la prensa regional publicada el sábado, el nuevo primer ministro se había mostrado determinado a «terminar» con esas ventajas, porque «no se puede pedir a los franceses que hagan esfuerzos cuando el propio Estado no lo hace». EFE

