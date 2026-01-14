Lecornu acusa a la oposición de basar sus mociones de censura en «la calumnia»

París, 14 ene (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, acusó a la oposición de sustentan «en la calumnia» las dos mociones de censura que afronta este miércoles y les acusó de incrementar con ello la inestabilidad del país.

La extrema derecha y la izquierdista La Francia Insumisa presentaron dos mociones de censura por la que consideran insuficiente oposición del Gobierno a la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea con Mercosur, que tienen pocas opciones de progresar por no contar con el respaldo de socialistas y de la derecha moderada.

En un Parlamento casi vacío, en contraste con las protestas de agricultores todavía vivas en varias ciudades del país, el jefe del Gobierno recordó la oposición de Francia al tratado de Mercosur y negó que no lo hayan hecho con suficiente contundencia, como le reprocha la oposición.

«La posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado», reiteró Lecornu, que recordó que el presidente, Emmanuel Macron, así lo expresó en Bruselas.

Pero negó tener más herramientas para detenerlo y consideró «falso» el argumento de que un recurso de Francia ante el Tribunal de Justicia de la UE detendría la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur.

«Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas», dijo el primer ministro, que animó a todos los partidos a unir sus fuerzas para buscar una mayoría en la Eurocámara la semana próxima que permita oponerse a ese pacto.

Para Lecornu, estas dos mociones de censura buscan incrementar la inestabilidad del país en una situación internacional compleja y retrasar la adopción del presupuesto para 2026: «Votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés», aseguró.

La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Gobierno de «capitular ante Ursula von der Leyen» y denunció el arresto de varios agricultores en las protestas en lo que consideró «una represión sin piedad para defender los intereses del dinero».

La diputada ultraderechista Hélène Laporte, por su parte, acusó a Macron de mantener «una posición contradictoria» y de no utilizar todos los instrumentos a su alcance para bloquear el acuerdo con Mercosur, incluida su posición de segundo contribuyente al presupuesto de la UE. EFE

