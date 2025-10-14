The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Lecornu asegura que el déficit público francés estará por debajo del 5 % del PIB en 2026

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 14 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este martes que «en todos los casos» el déficit público del país cerrará por debajo del 5 % del PIB en 2026 «una vez terminada la discusión parlamentaria» del Presupuesto.

En su discurso de política general ante la Asamblea Nacional francesa, el jefe de Gobierno aseveró que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4 % del PIB. EFE

atc/ac/vh

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR