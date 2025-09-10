Lecornu hará «rupturas en el fondo» y «no solo en la forma» para sacar a Francia de crisis
París, 10 sep (EFE).- El nuevo primer ministro francés, Sébastian Lecornu, prometió este miércoles que acometerá «rupturas en el fondo» y «no solo en la forma» para sacar a Francia de la crisis política y social, tras asumir hoy el cargo.
«Debemos lograr poner fin a esta doble fractura: la fractura entre la situación política y la fractura con lo que nuestros conciudadanos legítimamente esperan en su vida cotidiana», dijo Lecornu en un breve discurso tras la ceremonia de traspaso de poderes de su antecesor el centrista François Bayrou. EFE
