Lecornu mantiene a los pesos pesados del Gobierno francés de centro derecha de Bayrou

1 minuto

París, 5 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, desveló este domingo parcialmente la composición del que será su Gobierno con el anuncio de una quincena de ministros de centro y de derecha, muchos de ellos ya presentes en el gabinete de su predecesor, François Bayrou.

La principal novedad fue la recuperación de dos figuras del macronismo, Roland Lescure, que fue ministro de Industria entre 2022 y 2024, que tomará las riendas de la crucial cartera de Economía que tendrá en sus manos los presupuestos de 2026, y Bruno Le Maire, que sucederá al propio Lecornu al frente de Defensa tras haber sido responsable de Economía entre 2017 y 2024. EFE

ngp/lmpg/amg

(foto) (vídeo)