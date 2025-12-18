Lecornu prepara una prórroga parcial del presupuesto por si no hay acuerdo para 2026

3 minutos

París, 18 dic (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha ordenado la preparación de la ley especial que permite prorrogar de forma parcial los presupuestos de este año por si fracasan las últimas negociaciones para adoptar los de 2026 antes del 31 de diciembre.

Así lo indicaron los servicios del Gobierno a medios franceses, que señalaron que esa es la vía que ha decidido el primer ministro en caso de que no se llegue a un acuerdo en la comisión mixta entre el Senado y la Asamblea Nacional prevista este viernes.

Esa reunión es clave para que se puedan sacar adelante unas cuentas antes de que acabe el año, esenciales para el funcionamiento del Estado.

Si no se consigue, el Ejecutivo tenía otras dos vías, aprobar los presupuestos sin voto parlamentario, lo que le expone a una moción de censura, o gobernar por decreto, algo que nunca se ha hecho en Francia para asuntos presupuestarios.

Pero Lecornu apuesta por la vía menos lesiva, la de una ley especial que prorroga las cuentas de 2025 y permite el cobro de impuestos y la asunción de los gastos corrientes. Sin embargo, no se podrían ni aprobar nuevas tasas ni afrontar nuevas inversiones.

Esa ley daría algo de tiempo a la Asamblea Nacional para adoptar un nuevo proyecto presupuestario para 2026.

El Ejecutivo todavía no arroja la toalla sobre la posibilidad de adoptar el presupuesto dentro de los plazos.

Para ello, necesita que se llegue a un acuerdo en la comisión mixta del viernes entre dos cámaras que votaron de forma antagónica el proyecto del Gobierno. La cámara baja lo rachazó de forma casi unánime, con un único voto a favor, mientras que en la alta, donde la derecha y el centro derecha tienen amplia mayoría, recibió un sólido respaldo.

En caso de acuerdo en esa comisión mixta, el camino no estaría totalmente despejado, ya que la Asamblea Nacional debería refrendar el texto salido de esos debates, algo que no parece tampoco sencillo a la vista de las declaraciones de los diferentes líderes políticos.

La prórroga de los presupuestos es un recurso que se ha usado muy pocas veces en la historia reciente de Francia, la última en 2004, tras la caída en diciembre del Gobierno del conservador Michel Barnier por una moción de censura, lo que no dejaba tiempo material a su sucesor, el centrista François Bayrou, para negociar.

El presupuesto de 2025 fue finalmente adoptado en febrero de aquel año tras lograr la abstención de los socialistas, aunque Bayrou cayó en septiembre en una moción de confianza.

Ese partido vuelve a tener ahora la llave de la continuidad del Ejecutivo, aunque sus exigencias son superiores, lo que está creando tensiones dentro de la coalición ‘macronista’ y con los disputados conservadores. EFE

