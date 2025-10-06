The Swiss voice in the world since 1935
Lecornu presenta su dimisión a Macron pocas horas después del nombramiento de su Gobierno

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 6 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes la dimisión de su Gobierno al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete, en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país.

En un breve comunicado, el Elíseo indicó que Macron aceptó la dimisión que le presentó Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas. EFE

ac/cat/lab

