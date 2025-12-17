Lecornu propone equiparar régimen penitenciario de narcotraficantes con el de terroristas

París, 17 dic (EFE).- El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció que presentará en 2026 medidas legislativas destinadas a endurecer las condiciones para que los narcotraficantes tengan derecho a una reducción de pena y a la libertad condicional, equiparándolos con el cuadro jurídico aplicado a los terroristas.

«Debemos de tener el mismo nivel de compromiso y de determinación (contra el narcotráfico) que contra el terrorismo e inspirándose, por qué no, en su cuadro jurídico», manifestó Lecornu, en una sesión parlamentaria sobre el narcotráfico.

El primer ministro detalló que su Gobierno presentará una serie de medidas legislativas en el primer semestre de 2026, entre las que incluirá las relativas al régimen penitenciario de los narcos.

«Hay que adaptar nuestro arsenal legislativo a esta amenaza (la del narcotráfico), concretamente equiparando las reducciones de pena y el régimen de libertad condicional de los narcotraficantes al de los terroristas», anotó Lecornu.

Asimismo, anunció que se reforzará la Policía Judicial con 700 nuevos investigadores y recordó que «se responsabilizará a los consumidores» aumentando las multas de los actuales 200 a los 500 euros, una medida ya adelantada el martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Marsella.

Esta ciudad del sur de Francia está considerada como uno de los epicentros de los narcocrímenes en Europa, con un pico en 2023 con 49 muertes por la guerra entre bandas rivales de Marsella DZ Mafia y Yoda.

Uno de los asesinatos más recientes e impactantes en Marsella fue el del asesinato de Mehdi Kessaci, el hermano de Amine, un conocido político ecologista y antidroga.

Según los primeros indicios, Mehdi, de 20 años, fue asesinado el pasado noviembre únicamente para intimidar a Amine, quien vive bajo protección policial por las amenazas relacionadas con su combate contra el narcotráfico a través de su asociación y de su partido político de Los Ecologistas.

En su intervención ante los diputados, Lecornu adelantó además que intentará adoptar una serie de decretos que aceleren la puesta en marcha de una ley contra el narcotráfico aprobada en junio de 2025 y que incluye como una de las principales novedades, la creación de una Fiscalía dedicada al combate contra el tráfico de estupefacientes. EFE

