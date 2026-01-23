Lecornu quiere acelerar la construcción y producir 2 millones de viviendas de aquí a 2030

3 minutos

París, 23 ene (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este viernes un plan para relanzar y acelerar la construcción con el que espera «hacer dos millones de viviendas de aquí a 2030» sumando las nuevas y las rehabilitadas.

«Es absolutamente colosal, son 400.000 viviendas al año», destacó Lecornu en la presentación de un plan, en la ciudad de Rosny sous Bois, en la periferia noreste de París.

Recordó que en los últimos tiempos el ritmo de construcción ha bajado a unas 300.000 viviendas anuales, de forma que el objetivo de dos millones significa «una aceleración prodigiosa» que implica movilizar el ahorro pero también a los profesionales.

Según las palabras del primer ministro, es «uno de los planes más radicales de los diez últimos años en su filosofía» que pretende «relanzar de forma masiva la construcción y la renovación».

El ministro de Vivienda, Vincent Jeanbrun, afirmó que este programa responde a la «terrible crisis de la vivienda» que vive Francia, en la que hay cuatro millones de personas en infraviviendas y 12 millones que están «fragilizadas» por las condiciones habitacionales.

Jeanbrun insistió en lo «urgente» que resulta actuar y dijo que hace falta en primer lugar un «choque de inversión» para movilizar el ahorro, pero también un «choque de confianza» para que los propietarios de pisos y de casas tengan garantías de que podrán sacar a los inquilinos «cuando no respetan las reglas».

Igualmente habló de que es necesario «un choque de simplificación» ya que «los procedimientos son demasiado largos en el país».

«Se trata de ser eficaces», añadió antes de poner como ejemplo de lo que habría que hacer la agilidad que se consiguió en las obras de reconstrucción de la catedral Notre Dame de París o en las que fueron necesarias para los Juegos Olímpicos de París en 2024, para las que hubo derogaciones de las normas habituales.

«Ahora -señaló- somos los mejores del mundo en materia de normas. En Francia construimos como en ninguna parte del mundo. Es un orgullo inmenso» pero también significa que «tenemos muchas restricciones» y eso encarece la construcción.

Por eso su razonamiento fue: «juntos tenemos que conservar la ambición ecológica pero también simplificar los trámites para construir rápido y bien».

El plan gubernamental incluye un nuevo dispositivo de incitación fiscal para la construcción o la rehabilitación de viviendas que luego salen al mercado del alquiler.

Jeanbrun se mostró convencido de que ese dispositivo va a «permitir construir 50.000 viviendas más al año» y generar 500 millones de euros de ingresos fiscales.

Preguntado sobre su costo para los presupuestos, su respuesta fue que es demasiado pronto para decirlo, porque dependerá de la rapidez y de la intensidad con que se utilicen esas incitaciones. EFE

ac/lmpg/ajs