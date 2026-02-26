Ledezma llama a un proyecto común entre España y Venezuela sobre pilares constitucionales

3 minutos

Madrid, 26 feb (EFE).- El opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, llamó este jueves a «dejar atrás la llamada leyenda negra» sobre la hispanidad y apostó por «un proyecto común de futuro» entre España y Venezuela basado en las «columnas constitucionales» que sustentan las democracias.

Ledezma y la líder opositora venezolana María Corina Machado fueron distinguidos en Madrid con el premio a los Valores de la Hispanidad, que les otorgó el Foro España Cívica.

Tras recibir el premio, el exalcalde de Caracas, exiliado en España desde 2017, lamentó que «durante demasiado tiempo» se haya «intentado imponer una visión parcial» de la historia «marcada por prejuicios y resentimientos» y pidió «asumir sin odios ni rencores» el pasado compartido que supone la hispanidad.

«La lengua que nos une, la tradición espiritual que dio sentido a nuestras comunidades y las universidades que se levantaron en la América descubierta por Cristóbal Colón, forman parte de un legado que, lejos de dividirnos, nos invita a reencontrarnos en un proyecto común de futuro», defendió.

Por su parte, en un vídeo, Machado afirmó que la hispanidad «no es solo una herencia cultural» e histórica, sino «una comunidad de valores» y mostró su convicción de que España y Venezuela están unidas por un «compromiso moral» con la democracia, la libertad y la dignidad humana.

«España y Venezuela comparten esta historia y estos valores y por eso cuando uno de nuestros pueblos sufre, todos sufrimos. Cuando en Venezuela se persigue, se encarcela o se obliga al exilio, también se hiere ese espacio común de valores que compartimos millones de personas a ambos lados del Atlántico», dijo.

Por ello, Machado remarcó que la causa de la libertad en Venezuela es «una causa de la hispanidad democrática» con unos valores y principios a defender incluso cuando supone «cárcel, exilio o persecución».

Ambos políticos, figuras destacadas de la oposición, afirmaron que recogían este premio en nombre de todos los venezolanos que son perseguidos por defender sus derechos.

«Este premio es para los que resisten dentro y fuera de Venezuela, para quienes no renuncian ni a la libertad ni a la esperanza», afirmó Ledezma.

«Este premio es para millones de venezolanos que frente a la injusticia, eligieron y eligen la dignidad, frente al miedo eligen la esperanza, frente a al represión eligen seguir luchando», expresó, por su parte, Machado.

«Es, por tanto, un mensaje claro: que Venezuela no está sola, que la lucha de nuestro pueblo importa, que la causa de la libertad siempre encuentra aliados cuando se defiende con coraje y con verdad», concluyó la líder opositora. EFE

cjr/jlp/ma/pcc