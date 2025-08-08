Legisladora de Texas denuncia «intimidación» de la Policía por inasistencia a sesión

Washington, 8 ago (EFE).- La legisladora demócrata del estado de Texas Claudia Ordaz denunció este viernes que agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Estados Unidos fueron a buscarla a la casa de un familiar suyo, pese a que ella estuvo ausente de la sesión especial del hemiciclo por un problema de salud.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó esta semana órdenes de arresto civil contra los más de 50 legisladores estatales que salieron de la región para boicotear una propuesta de rediseño electoral presentada por los republicanos.

Este viernes, la Cámara de Representantes de Texas no consiguió el quórum suficiente, una vez más, para avanzar con la votación del primer borrador del mapa que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

En una publicación en la plataforma X, Ordaz, quien representa a un distrito en la ciudad fronteriza de El Paso, denunció lo que considera un «abuso de poder» e «intimidación tácita» por parte del Gobierno estatal.

«Desde el principio dejé claro que no estaré en la Cámara debido a un asunto personal de salud», escribió la congresista, «sin embargo, hoy, agentes de DPS se aparecieron en casa de un miembro de familia buscándome».

Las órdenes de arresto que pesan contra los legisladores no tienen, por ahora, manera de efectuarse por fuera de Texas. Abbott y su mano derecha, el fiscal general del estado, Ken Paxton, han buscado esta semana diferentes maneras de darles mayor peso.

La noche del jueves, Paxton -quien además está en plena campaña para conseguir uno de los dos escaños de Texas en el Senado- presentó un recurso ante una corte en Illinois para que el estado norteño haga cumplir las órdenes y detenga a los legisladores.

En una entrevista con la cadena NBC, Abbott aseguró que su Administración está «buscando y preparándose para detener a los demócratas», pero no especificó cómo y se negó a confirmar si el Gobierno federal está involucrado en la labor.

«No voy a revelar si todos están o no involucrados», dijo Abbott cuando se le preguntó si el FBI tiene un papel legítimo que desempeñar. «Todo lo que puedo decir es que vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para asegurarnos de que estos demócratas fugitivos rindan cuentas», agregó.

Al ser consultado por EFE, el FBI se negó a comentar respecto a la situación en Texas.

El nuevo mapa electoral otorgaría cinco más a los republicanos en la Cámara de Representantes nacional y, de esta manera, el partido podría pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden a Texas, frente a los 25 que ostentan actualmente. EFE

