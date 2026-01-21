Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de China

Ciudad de Guatemala, 21 ene (EFE).- Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el representante republicano John Moolenaar, concluyó este miércoles una visita oficial a Guatemala centrada en fortalecer la seguridad regional y contrarrestar la influencia de China en Centroamérica.

Durante su estancia, los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, así como con representantes del sector privado, según informó en sus canales oficiales la Embajada de EE.UU. en la nación centroamericana.

La agenda oficial priorizó temas de crecimiento económico, estabilidad y prosperidad regional, pilares que, según ha declarado oficialmente Washington, sustentan la relación bilateral entre ambas naciones.

Moolenaar, quien preside el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), lideró además un encuentro con la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang.

De acuerdo con la fuente diplomática, esta coordinación busca reforzar esfuerzos conjuntos para «contrarrestar la influencia maligna» de Pekín en la región. Guatemala es uno de los pocos países en el mundo, y el único en Centroamérica tras la ruptura de Honduras en 2023, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

El Comité Especial tiene como mandato generar consenso bipartidista frente a las amenazas que, a juicio de Washington, representa el PCCh para la economía y los valores democráticos occidentales.

La visita ocurre en un momento de estrecha colaboración entre la Casa Blanca y el Gobierno de Arévalo en materia de seguridad transnacional, combate al narcotráfico y una gestión migratoria «ordenada, segura y humana». Asimismo, EE.UU. mantiene la lucha contra la corrupción como eje central de su política hacia el país centroamericano.

Al cierre de la misión, la sede diplomática destacó que la presencia de los congresistas en el país subraya el compromiso de «reforzar los esfuerzos conjuntos» para limitar el avance de las políticas del Partido Comunista Chino en el istmo. EFE

