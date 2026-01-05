Legisladores de Florida confían en que Machado «será parte del liderazgo» en Venezuela

Miami (EE.UU.), 5 ene (EFE).- Congresistas republicanos de Florida confiaron este lunes en que la opositora venezolana María Corina Machado «será parte del liderazgo» en Venezuela tras la captura del gobernante Nicolás Maduro, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cuestionado su capacidad.

«Hay un proceso para alcanzar la democracia, quisiéramos todos que pasara en un día, y pienso que va a suceder, pero va a tomar un tiempo. María Corina Machado será parte del liderazgo en Venezuela y pienso que es bien respetada entre los venezolanos», declaró el senador Rick Scott en una conferencia en Doral, sur de Florida.

Sus declaraciones se producen después de que Trump afirmó el sábado que «sería muy difícil» para Machado presidir Venezuela porque «no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país», y reveló que buscan cooperación de la vicepresidenta venezolana y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La polémica creció este lunes cuando The Washington Post publicó, con base en dos fuentes cercanas, que para Trump «resultó un pecado imperdonable» que Machado no rechazase el año pasado el Premio Nobel de la Paz, galardón que busca el presidente estadounidense.

En este contexto, Scott y el congresista federal Carlos Giménez, quienes impulsaron la candidatura de Machado al Nobel, confiaron en el liderazgo de la opositora venezolana.

«¿Pienso que ella (Machado) tiene el respeto del pueblo venezolano? Absolutamente. Y habría resultado electa presidenta si Maduro no la hubiese sacado de la boleta», indicó Giménez, quien representa a Miami.

Pese a sus reservas, los legisladores respaldaron la estrategia de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, de ofrecer una oportunidad a Rodríguez.

«No estoy feliz de que Delcy Rodríguez esté ahí, pero entiendan esto: la cosa número uno es garantizar que no tengamos caos y sangre en Venezuela, así que tienen que tener una transición a la democracia y eso tomará un rato», expresó Giménez.

Este mismo lunes, Machado agradeció en sus redes sociales a Trump por su «firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley», además de expresar que «la libertad de Venezuela está cerca».

Dos días después de su captura, Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan este lunes su primera audiencia en un tribunal federal de Nueva York por cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico, posesión de armas y colaboración con organizaciones criminales y terroristas. EFE

