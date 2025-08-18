Legisladores demócratas vuelven a Texas tras su boicot al nuevo mapa electoral republicano

Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Texas regresaron este lunes al estado de la estrella solitaria dos semanas después de su salida para bloquear una votación para redistribuir los distritos electorales, considerada favorable a la mayoría republicana en el Congreso en Washington.

«Acabamos con la sesión especial corrupta, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes y movilizamos a los demócratas de todo el país para que se unan a esta lucha existencial por una representación justa, transformando todo el panorama de 2026», dijo el presidente de los demócratas en la Cámara baja estatal, Gene Wu, en un comunicado recogido por NBC News.

Unos cincuenta representantes demócratas abandonaron Texas el pasado 3 de agosto con el objetivo de boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos de cara a los comicios de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

Durante el tiempo que permanecieron fuera del estado, fueron fruto de amenazas del Gobierno estatal, que amenazó con arrestarlos y con destituirlos, pero evitaron que la votación se llevara a cabo debido a su ausencia.

Además, participaron en actos junto con sus compañeros del Partido Demócrata de otros estados como Nueva York o Illinois, quienes les mostraron su apoyo.

«Nuestro regreso nos permite construir el historial legal necesario para derrotar este mapa racista en los tribunales, llevar nuestro mensaje a las comunidades de todo el estado y el país, e inspirar cómo combatir estos esquemas antidemocráticos de redistribución de distritos en sus propias legislaturas estatales», añadió Wu.

Al menos 100 de los 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas deben estar presentes para tener quórum de legisladores y que se pueda realizar la votación.

Aunque esta cifra nunca se alcanzó durante la primera sesión, ya concluida, la Cámara Baja estatal comienza este lunes una segunda sesión especial.

Si acuden a ella un número suficiente de demócratas, los republicanos podrían impulsar su nuevo mapa electoral.

En respuesta a la propuesta republicana, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, propuso redefinir también el mapa electoral de su estado de manera que favoreciera los intereses de su partido.EFE

