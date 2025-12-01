Legisladores israelíes cuestionan el proyecto de ley para reclutar a ultraortodoxos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- Parlamentarios y legisladores israelíes cuestionaron este lunes el proyecto de ley de reclutamiento ultraortodoxo, impulsado por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento israelí), durante un tenso debate en comisión parlamentaria.

«Es una ley de evasión vergonzosa. Es una traición a nuestros combatientes», afirmó durante el debate el parlamentario y líder de la oposición, Yair Lapid.

«Nuestros hijos muertos yacen en una larga fila ante nosotros y en las yeshivás (escuelas de estudio de la Torá) hay 80.000 jóvenes que pueden defender al Estado de Israel y que el Ejército necesita», agregó Lapid, quien encabeza el partido Yesh Atid.

La propuesta de ley busca fijar un nuevo marco legal para el servicio militar obligatorio de los judíos ultraortodoxos, que hoy representan entre el 10 % y el 15 % de la población israelí.

El colectivo disfruta, desde la fundación de Israel, de amplias exenciones del servicio militar israelí, que es de casi tres años para los hombres y dos para las mujeres, un privilegio que el resto de la población no tiene.

El Supremo israelí dictaminó que esas exenciones, vigentes desde la fundación del Estado de Israel, son ilegales y el Ejército comenzó este verano a enviar órdenes de reclutamiento, pero la práctica totalidad de los religiosos no se presentaron, sin que en su gran mayoría hayan enfrentado las consecuencias.

Tras la salida de los partidos ultraortodoxos de la coalición por este asunto, el Gobierno de Benjamín Netanyahu intenta ahora sacar adelante una nueva ley que preserve parte de estas exenciones.

El presidente de la comisión, Boaz Bismuth, defendió durante el debate que la propuesta «fortalece la seguridad del Estado» y busca un «equilibrio entre las necesidades del Ejército y el valor del estudio de la Torá».

En respuesta, el general Shai Taib afirmó que el Ejército necesita un modelo que garantice suficientes efectivos para unidades de combate y apoyo y que la propuesta de ley dificulta satisfacer esas necesidades.

La sesión estuvo marcada por las intervenciones de familiares de soldados muertos en combate. Hagi Luber, padre de un militar fallecido, denunció que el texto «diferencia entre tipos de sangre».

«Mis hijos arriesgan la vida mientras miles no hacen nada. Que vistan el uniforme», dijo Itzik Buntzel, también padre de un soldado muerto en combate.

Pese a las presiones, el Gobierno sostiene que la ley permitiría reclutar unos 23.000 ultraortodoxos en tres años y medio, triplicando las cifras actuales.

Pero, incluso dentro de la coalición que conforma el Gobierno israelí, voces como la del diputado Yuli Edelstein alertaron de que el texto «no reclutará a nadie» y «pondrá en riesgo la seguridad del Estado».

El debate continuará en los próximos días mientras crece la incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo de asegurar la mayoría para el proyecto de ley tras dos años de guerra que han dejado 923 soldados israelíes fallecidos y más de 70.000 muertos, entre ellos alrededor de 20.000 niños, en la Franja de Gaza. EFE

